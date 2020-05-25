"المنشآت الفندقية": الغردقة وشرم الشيخ الأكثر استقبالا للزوار في العيد

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق العاملة شهدت اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك توافد أعداد من الزوار المصريين لقضاء أسبوع الإجازات.

وأضاف لـ"الوطن" أن فنادق الغردقة وشرم الشيخ كانت الأكثر استقبالا الزوار المصريين اليوم، فضلا عن فنادق الساحل الشمالي والإسكندرية والعين السخنة، مشيرا إلى أن كل الفنادق التي تستقبل السياح حاليا التزمت بنسب تسكين النزلاء والتي حددتها الدولة بـ 25% من السعة الاستيعابية للفندق.

وأشار إلى أن الفنادق نفذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على النزلاء، بداية من تعقيم الحقائب وإجراء الكشف الطبي علي النزلاء قبل دخولهم الفندق وتطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعي وتطهير حمامات السباحة والمطاعم والشواطئ وصالة الاستقبال وكافة الأماكن العامة والخاصة بالفندق

وأوضح الشاعر، أنه تم وضع الطاولات داخل المطاعم بالمسافة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، وأن كافة الضوابط التي تم اتباعها لإعادة تشغيل الفنادق جاءت وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وأن هناك لجان مشتركة من وزارة السياحة والآثاروالغرفة تفتش على الفنادق خلال إجازات عيد الفطر المبارك، للتأكد من تنفيذها لكافة الضوابط الخاصة بالتشغيل ومدى التزامها بتطبيق الشروط الخاصة بتسكين الزواروأعدادهم.

وأضاف أن عدد الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية وسمح لها باستقبال الزوارحاليا تجاوز الـ 70 فندقا موزعة على كافة المدن السياحية.