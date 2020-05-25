عقبة: فرص الإصابة بكورونا أعلى بعد دخول مرحلة الانتشار

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إننا لابد أن نكون حريصين في فترة عيد الفطر، ونلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنع زيادة الأعداد، لافتاً إلى أنه يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات حتى لا يحدث ارتفاع في عدد الإصابات، ويبدأ انحسار الوباء.

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، الغرض منها هو تقليل أعداد الإصابة عن طريق كل الفعاليات التي بها تجمعات، وغلق النوادي والشواطئ، ومنع حركة المواطنين بعد الساعة الخامسة مساء، متمنياً أن يلتزم المواطنون بالإجراءات وغسل اليدين، ومنع التزاحم، واستخدام الكمامة، لأن فرص الإصابة أكبر الآن، نتيجة أننا نعيش في مرحلة الانتشار المجتمعي.

وتابع بأن تأثير درجات الحرارة والبرودة والرطوبة على نسب تفشي فيروس كورونا ما زالت تحت الدراسة، وإن كان لم يحدث أن خرجت أي دراسة تؤكد أن زيادة درجات الحرارة من الممكن أن يقلل من فرص الإصابة، لكن هناك دراسات تجري في جميع أنحاء العالم، ومصر أيضا تقوم بدراسات لمعرفة أساليب الانتشار واستخدام تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية، وكانت لتحديد أماكن تجمعات المواطنين وتحركاتهم، وكذلك مدى التزامهم بأساليب الوقاية، ونتج عن هذه الدراسة مجموعة من البيانات المهمة، منها أن نسبة الانتشار والزيادة اليومية في حدود 5.5%، وذلك بناء على الأرقام التي جرى تسجيلها في الفترة الأخيرة.