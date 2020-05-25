محافـظ المنوفية يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات مجابهة فيروس كورونا

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة، ومدير عام الطب الوقائي بالمديرية، ومدير مستشفى الحميات بشبين الكوم.

في بداية الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس، حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم افتتاح مستشفى الشروق بمدينة قويسنا التابعة لمجموعة العربي غداً الثلاثاء بسعة 40 سريرا، وستبدأ باستقبال الحالات الإيجابية من العاملين بمجموعة العربي وستكون دعماً للمنظومة الصحية لاستقبال الحالات المصابة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي ستقدم الخدمات الطبية لمصابي كورونا بدءًا من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة حتي العزل، مشدداً على ضرورة حصر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وسرعة حصر المخالطين ومخالطيهم، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الفيروس بين المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع، أثنى محافظ المنوفية على الدور البطولي للأطقم الطبية في التعامل مع الأزمة، مقدماً لهم التهئنة بعيد الفطر المبارك، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم منذ بداية ازمة فيروس كورونا وتوجيه الأولوية الكاملة لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم.