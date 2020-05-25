يونيو المقبل.. دواء جديد ضد فيروس كورونا في الصيدليات الروسية

أعد العلماء الروس دواء جديدا ضد فيروس كورونا تنطلق مبيعاته في الصيدليات الروسية مطلع يونيو المقبل.

أفاد بذلك كبير أطباء أمراض الجهاز البولي في وزارة الصحة الروسية، دميتري بوشكار، الذي قال إن العلاج بالدواء الجيد، بصفته أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد فيروس كورونا، لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعاد إلى الأذهان أن الاختبارات السريرية للدواء الذي أطلقت عليه تسمية "أريبليفير" التجارية بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في أواخر مايو الجاري.

أما الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية، نيقولاي كريوتشكوف، فقال إن العقارين الآخرين تسلمتهما المستشفيات الروسية في 20 مايو الجاري. وسيتعاطاه المرضى المتطوعون فقط في إطار الاختبارات السريرية السريعة.

يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.