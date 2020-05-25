 نائب يطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ أهالي القناطر الخيرية من كورونا  

طالب عادل عامر عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة التدخل لإنقاذ قرى القناطر الخيرية من وباء كورونا، وتخصيص مستشفى لعزل المصابين بالقناطر الخيرية، مؤكدا أنّ قري "البرادعة، بهادة، سندبيس، أبوالغيط، والقناطر"، بها حالات كثيرة مصابة بكورونا إضافة إلى الوفيات، كما أنّ مركز القناطر الخيرية، لا يوجد به مستشفى لعزل المصابين والحالات تزداد يوما بعد يوم.

وأضاف عامر، في بيان اليوم أنّ الحالات المصابة تذهب للمستشفيات لحجزها، ولا تجد أماكن فتعود للمنازل مرة أخرى لتختلط بالأقارب وتزداد الحالات الإيجابية.

وطالب النائب، وزيرة الصحة، بسرعة تخصيص أماكن بالقناطر الخيرية لعزل المصابين، مقترحا تخصيص مستشفى قرية سندبيس وهي الآن كاملة وجاهزة للعزل، إضافة لتجهيز مدرسة عبدالمنعم رياض الملاصقة لمركز طبي الحدائق بالقناطر الخيرية للعزل.