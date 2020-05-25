"الدفاع الصينية" ترسل كمامات وسترات واقية للعسكريين الروس

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم، أنها أرسلت للعسكريين الروس كمامات وسترات واقية.

وجاء في بيان الوزارة: "بموافقة من المجلس العسكري المركزي، أرسل جيش التحرير الوطني الصيني في 22 و24 مايو، للقوات المسلحة الروسية، المنغولية وتيمور الشرقية، مساعدة مادية على شكل كمامات، سترات واقية ووسائل أخرى للحماية من الأوبئة"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وعلقت الوزارة بأن الفيروس ليس له حدود وهو لا يميز بين القوميات، مشيرا إلى أن الجيش يعتزم تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الوباء.

وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت ملايين حالات الإصابة ومئات الآلاف من الوفيات بسبب الفيروس في الكثير من دول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يوم 11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.