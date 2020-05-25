محمد كريم يشارك دوا ليبا وفينسا ويليامز في "حلم المليار"

اختير الفنان محمد كريم لينضم إلى قائمه النجوم العالمين، والمشاركة في الحدث العالمي "حلم المليار"، مع عدد من النجوم منهم دوا ليبا وفينسا ويليامز ووتيرينس هوارد وآخرين، والذين قد اختيروا كسفراء للسعادة ولتمثيل هذا الحدث الضخم، الذي سوف يبث حول العالم.

وينطلق "حلم المليار" يوم الجمعة المقبل ويسعي لجمع مليار مشترك حول العالم لدعم وتوحيد الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا، حيث يشارك النجوم العالمون من كل أنحاء العالم للحديث عن حلمهم وكيف وصلوا لمجدهم، إضافة إلى تقديم المغنين لعروض غنائية على الهواء مباشرة لجمع التبرعات وتوجيهها لصالح منظمة الصحة العالمية ولمواجهة فيروس كورونا الذي تفشي حول العالم.

الحدث يستمر لمدة 24 ساعة متواصلة، وسوف يقوم محمد كريم بمشاركته جمهور هذا الحدث حول العالم لحلمه وأهدافه في الوصول للعالمية، إضافة إلى استضافة عدد من النجوم العالمين لمشاركة أحلامهم وطموحاتهم وتحدياتهم للوصول لما هم فيه من شهرة ونجومية.

من جانب، آخر محمد كريم متواجد حاليا في أمريكا، حيث كان يصور فيلما جديدا هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة للتصوير في الفترة المقبلة لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهز للتصوير في أي وقت.

ويستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرات لشهورطويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود والذي يعرض حاليا علي منصات نيتفليكس و أمازون بعد النجاح الذي حققه الفيلم سينمائيا. ‏

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وشهدت العروض الخاصة للفيلم في مصر و السعودية والإمارات حضور محمد كريم للاطمئنان على الفيلم ليعود بعدها إلى لوس أنجلوس لاستئناف أعماله، وكان الفيلم قد أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية السعودية.