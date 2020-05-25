واتساب وخط ساخن.. طرق تقديم شكوتك لـ"حماية المستهلك"

أكد جهاز حماية المستهلك، أنه يجري تلقي شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، عبر مركز شكاوى المواطنين سواء على الهاتف (كول سنتر) أو عبر الإنترنت.

وشدد مصدر بالجهاز لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات المركزية مستمرة لمتابعة الأسواق والمحال، التي تبيع المواد الغذائية وفقا لاستثناءات قرارات مجلس الوزراء، ويتم متابعة أى شكاوى حول نقص السلع والمواد الغذائية، مطالبا المواطنين، بسرعة التقدم بشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك عند حدوث وقاعة لأي تلاعب أو غش تجاري.

وكشف المصدر بالجهاز طرق تقديم الشكاوى وهى:

الخط الساخن بالجهاز 19588

عبر الفاكس 0233030170

خدمة المواطن رقيب عن طريق واتس آب على رقم 01281661880.

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