مساعدة رجاء الجداوي لـ"الوطن": "خبر وفاتها كذب.. كفاية إشاعات"

نفت "سناء" مساعدة الفنانة رجاء الجداوي، مايتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وقالت "سناء" لـ"الوطن"، "بلاش إشاعات، هي الآن تخضع للعلاج ودرجة حراراتها تقل عن الأيام الماضية، وصحتها تتحسن"، مطالبة بالدعاء لها بأن يتم شفاؤها، هي وجميع المرضي المصابين بهذا الفيروس.

كانت الفنانة نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".