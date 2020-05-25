ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية: مستقرة

أكدت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، أنه حتى الآن حالتها الصحية مستقرة، مطالبة بالدعاء لها بأن يتم شفائها، هي وجميع المرضي المصابين بهذا الفيروس.

ونفت "حسن"، في حديثها لـ"الوطن"، ما تم تداوله من أخبار حول أن "لبيستها" هي من نقلت الفيروس للفنانة، موضحة أن "اللبيسة" كانت مريضة بأعراض البرد قبل نحو 10 أو 15 يوما، وشفيت منها.

وأوضحت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أن نقلها لمستشفى العزل استغرق نحو 3 أيام مدة التحاليل والمسحة الطبية وغيرها من الإجراءات المتبعة.

كانت الفنانة نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".