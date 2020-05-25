مقتل 9 مدنيين في هجوم مسلح شرق الكونغو الديمقراطية

لقى تسعة مدنيين مصرعهم، في مدينة بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم مسلح شنته ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤولين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال قائد قطاع روانزوري بوزي، التابع لمدينة بيني سينديواكو: إنه تم تبادل إطلاق النار بين القوات العسكرية الكونغولية والمهاجمين مما اضطروا إلى الفرار من مكان الحادث.

وأشار سينديواكو، إلى إصابة عدد من العساكر خلال هذه المواجهات.

جدير بالذكر، أن ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" متهمة بقتل أكثر من 400 مدني خلال ستة أشهر، وذلك ردًا على هجوم عسكري استهدف قواعدها خلال شهر.