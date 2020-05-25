مساعدة رجاء الجداوي تنفي إصابتها بكورونا: "عندي نزلة برد"

تداولت بعض المواقع الإخبارية، خبر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، بعد مخالطتها لـ"اللبيسة" الخاصة بها في مكان تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرض خلال شهر رمضان.

ونفت "ثناء" القائمة بأعمالها، "أنا معنديش كورونا"، مضيفة لـ"الوطن"، "أصبت بنزلة برد شديدة خلال تصوير مسلسل لعبة النسيان"، ولكنني أجريت فحوصات الدم وإشاعات على الصدر، وتبين أنني أصبت بنزلة برد بسبب تغييرات الجو، وعلى الرغم من ذلك، فأنني لم أذهب إلى "لوكيشن" التصوير، خوفا مني على سلامة الجميع، وأولهم رجاء الجداوي.

وأضافت، عملت مع رجاء الجداوي منذ 22 عاما، فهي عشرة عمري، ورمز من رموز مصر، وأتمنى من الله "عز وجل"، أن يرفع ذلك البلاء عنها، ويشفيها، وتعود لحياتها الطبيعية.

وقالت لـ"الوطن"، "بلاش إشاعات، هي الأن تخضع للعلاج ودرجات حرارتها تقل عن الأيام الماضية، وصحتها تتحسن، مطالبة بالدعاء لها بأن يتم شفائها، هي وجميع المرضى المصابين بهذا الفيروس.

كانت الفنانة، نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية لتلقي الرعاية والعلاج، عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".