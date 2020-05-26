حظك اليوم الثلاثاء 26-5-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بعناده وغيرته الشديدة على المقربين منه، وبالرغم من ذلك إلا أنه يقوم بإتمام المهام المسندة إليه على أكمل وجه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك قد يضع في طريقك فرصا ذهبية وعليك أن تلتقطها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الأصدقاء يساعدك على التأثير فيمن حولك وتشعر بالراحة والأمان بتواجدك اليوم مع من تحب ومع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي آل باتشينو، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.