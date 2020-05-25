إسبانيا تسجل انخفاضا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا، انخفاضا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت، اليوم، رصد 50 حالة جديدة مقابل 70 في الإحصائية المنشورة أمس.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بياناتها الجديدة، بتسجيل 50 وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الحصيلة العامة لضحايا الجائحة 26834، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا في الإحصائية المنشورة يوم 23 مايو 48 حالة، وفي 24 مايو 70.

وتسجل إسبانيا، التي كانت سابقا إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا في العالم، أقل من 100 وفاة جديدة جراء المرض لليوم التاسع على التوالي، ما يشير إلى انخفاض كبير لهذا المؤشر في البلاد والذي تجاوز في بعض الأيام 700 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 132 حالة جديدة، بعد أن بلغ المؤشر اليومي في 23 مايو 361 حالة، وفي 24 مايو 246، لتصل الحصيلة العامة إلى 235400.

وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.