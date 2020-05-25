نتنياهو: فرض السيادة على الضفة في يوليو.. وأشتية:"ننتظر وقفة عز عربية"

جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، اليوم، تهديداته بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقال "نتنياهو" خلال اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، حدّد فيها 5 مهمّات لحكومته في ولايتها المقبلة، إنه "لن يضيّع فرصة فرض السيادة الإسرائيليّة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة في يوليو المقبل، واصفا فرصة الضم بـ"الفرصة التاريخية".

واعتبر نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية، قضيّة ملحّة أمام حكومته، واعتبرها "تهديدًا آخذًا بالازدياد"، وفقا لما ذكته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

نتنياهو يعلن خطة جديدة لتهويد القدس المحتلة بـ200 مليون شيكل

وأعلن نتنياهو، اليوم، عن خطة جديدة لتهويد مدينة القدس المحتلة بتكلفة 200 مليون شيكل.

وقال "نتنياهو" في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه "أصدر تعليماته ببلورة خطة لتعزيز مكانة القدس لدى اليهود، بتكلفة تصل إلى 200 مليون شيكل".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: "من المهم في زمن كورونا، أن تبقى القدس على سلم أولوياتنا".

وفي هذا السياق، رد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، على تصريحات نتنياهو، بالقول: إن "برنامج تهويد القدس ليس بالأمر الجديد، وهذا التهويد نراه كل يوم، وهذا يضع العالم العربي في تحدٍ، ونعول على أهلنا في القدس الذين أسقطوا البوابات الالكترونية، وصمودهم هو الأساس".

وأضاف أشتية: "مهما قامت إسرائيل من تهويد لن تهود الإنسان الفلسطيني، كما جرى عقد عدة مؤتمرات لدعم القدس، ولكن لم تترجم بشكل جدي وعملي، آملا أن يكون هناك وقفة عز عربية تجاه مدينة القدس، وتجاه كل ما يحاك من مؤامرات تجاه المدينة".