مصادر: عزاء زوج صفاء أبو السعود وراء إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كشفت مصادر مقربة من الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مصدر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إليها، بعد الإعلان عن إصابتها بالفيروس، ونقلها لمستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، في محافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن الفنانة رجاء الجداوي، كانت متواجدة في عزاء زوج الفنانة صفاء أبو السعود، الذي ضم عددا من الفنانين ولاعبي كرة القدم، واستقبلتهم أبوالسعود عقب وفاة زوجها في منزلها، ومن بعدها بدأت أعراض المرض تظهر عليها تدريجيا.

كانت الفنانة نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج، عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".