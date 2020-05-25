اليمن: 11 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي وفيات الوباء إلى 44 حالة

أعلن اليمن، اليوم، ارتفاع عدد الاصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 233 بعد تسجيل 11 إصابة جديدة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة في ثلاث محافظات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء في بيان، إنها سجلت 4 إصابات مؤكدة لكل من العاصمة المؤقتة "عدن" ومحافظة "تعز" وثلاث إصابات في لحج جنوبي البلاد.

وأضافت اللجنة الوطنية، أنها سجلت حالة وفاة في تعز وأخرى في لحج ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 44 حالة.

وأشارت اللجنة اليمنية، إلى أن حالات التعافي استقرت عند 10 حالات على مستوى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية منذ ظهور أول إصابة في 10 ابريل الماضي