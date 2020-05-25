عريس فوتوسيشن "الحب في زمن كورونا": "لم أتوقع هذه الضجة"

"فكرة جديدة، وكنا متأكدين أنها هاتعمل ضجة لكن مش بالشكل ده" هكذا تحدث محمد مصباح، موظف بالإدارة الصحية ببني عبيد بمحافظة الدقهلية، عن الفوتوسيشين مع خطيبته آية مصباح، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمنصورة.

وقال محمد مصباح لـ"الوطن"، "فرحنا كان المفروض في شهر مارس الماضي وبسبب أحداث فيروس كورونا المستجد أجلنا الفرح، فجميع القاعات حاليا مغلقة منتظرين قرارات رئيس مجلس الوزراء بعد العيد لتحديد موعد الفرح".

وأضاف مصباح، "عندما ذهبنا إلى المصور وعلم بطبيعة عملنا طرح علينا فكرة التصوير وتوافقت الفكرة مع ما كنت أفكر فيه فلقد تعرفت على خطيبتي في مستشفى، وتعارفنا ثم اتخطبنا، وكنت حابب أوثق كل مع حدث في ألبوم صور وهو ما حدث بالفعل، وكنا سعداء بالفكرة".

وقال "لم نرتكب أخطاءً فالتصوير تم في مستشفى خاص وبموافقة مدير المستشفى، وكان قبل انتشار كورونا بهذه الطريقة وكنا نجهزه لنعرضه خلال الفرح".

وأضاف أنه بعد نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وجدت ضجة كبيرة والكل يتحدث عن الصور التي تعرضت لانتقاد، ولكن ما لا يعرفه أحد أنها كانت قبل فيروس كورونا.

ورصد محمد محمود سليم، 33 سنة، مصور فوتوغرافي، بكاميرته من خلال الفوتوسيشن، سيناريو شاب وفتاة، يلتقيان لأول مرة في مستشفي، ويتبادلان نظرات الإعجاب، تبدأ في توقيع الكشف الطبي عليه، فيحبها، ويتقدم لخطبتها، وفي المرة الثانية للزيارة بنفس المستشفى يعود لها ومعه دبلة الخطوبة، وتبدأ قصة حبهما.

وعن الانتقادات قال "سليم"، "كنت أتوقعها، وأعتبرها نجاح لي، ورغم أن البعض انتقد بأسلوب غير مهذب". مؤكدا "لم نهدر أموالا فالمستشفى خاص".