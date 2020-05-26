بعد عبورها قناة السويس.. 12 معلومة عن أكبر سفينة بضائع كورية في العالم

شهدت قناة السويس الجديدة، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتيان بالصين، والمتجهة إلى روتردام بهولندا، وبدأت رحلة عبور السفينة، من مقر المارينا الجديد شرق القناة، والمطل مباشرة على القناة الجديدة.

تقدم "الوطن"، مجموعة من المعلومات الخاصة بالسفينة في السطور التالية:

1- سفينة الحاويات HMM Algeciras، وهى أكبر سفينة بضائع فى العالم.

2- تتبع الخط الملاحى الكوري الجنوبي "أتش أم أم"، تم الانتهاء من تدشينها فى أبريل 2020.

3- السفينة باكورة تعاقد أبرمته الشركة الكورية مع ترسانتي دايو لبناء السفن، وسامسونج للصناعات الثقيلة.

4- يوجد منها 12 سفينة حاويات بنفس النوعية والتصميم والحجم.

5- ينتظر أن يتسلم الخط الملاحى الكوري 8 سفن حمولة 14 ألف حاوية نهاية أبريل من العام القادم 2021.

6- السفينة عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس أمس الأثنين 25 مايو 2020.

7- دخلت السفينة قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة.

8- بدأت رحلتها قادمة من ميناء يانتيان بالصين ومتجهة إلى روتردام بهولندا.

9- حمولتها 24 ألف حاوية بطول 400 متر وعرض 61 متر وغاطس 16 متر.

10- تمتاز السفينة بكفاءة أنظمة التشغيل التي تتوافق مع لوائح المنظمة البحرية الدولية.

11- تساهم فى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل إنبعاث الكربون، وتوفيرما يقرب من 15% من تكلفة التشغيل.

12- الخط الملاحى الكوري فضل العبور من قناة السويس عن العبور من أي مجرى ملاحى آخر، نتيجة مفاوضات مع وزارة النقل المصرية، ومالكي الخط الملاحى فى كوريا الجنوبية.