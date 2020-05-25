فضل شاكر يعلن إصدار أغنية "غيب" قريبا

نشر المطرب فضل شاكر، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" يعلن خلالها، إصدار أغنيته الجديدة "غيب"، التي ستطرح قريبا.

وتأتي أغنية غيب، من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وفي مارس الماضي، نشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو للفنان فضل شاكر عبر بث مباشر له، متحدثا عن الظلم الذي تعرض له.

وقال "فضل"، إن فيروس كورونا المنتشر حول العالم "سببه الظلم بين العباد، وأنه عظة يجب أن يتعظ الناس منها ويتراجعوا عن الظلم، لأن الكون أصبح سجنا كبيرا والبيوت سجنا صغيرا"، واختتم الفيديو بأغنية "لو على قلبي".