حظك اليوم الثلاثاء 26-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعبر مولود برج الحوت عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

المريخ في برجك يدعم طاقتك ويدفعك نحو التخطيط والاجتهاد، وتحافظ على الاستمرارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب ينير حياتك اليوم بالرومانسية وتجد أنك قادر على التعبير عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.