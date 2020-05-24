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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأحد 24 مايو 2020
برج الحوت

برج الحوت

يحاول مولود برج الحوت أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائما، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس. 