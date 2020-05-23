حظك اليوم السبت 23-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يحاول مولود برج الحوت، أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائما، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه، ويتقن تنفيذها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في وضع معاكس مما يضع أمامك أسئلة كثيرة وعليك أن تعطي لكل مشكلة حقها من الوقت.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان وقد يخلقان لك مشاكل عائلية أو عاطفية وعليك أن تدير حياتك بهدوء وبدون عناد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.