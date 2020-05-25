محافظ دمياط: استمرار غلق كورنيش النيل والطرق المؤدية إليه

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار غلق كورنيش النيل بالمدينة وغلق كافة الطرق المؤدية إليه أمام المواطنين مع إتاحة عدة محاور مرورية بديلة مؤكدة أنه تم تحقيق الإلتزام التام تطبيق القرار وعدم السماح بأية خروقات لذلك.

هذا وقد أثنت عوض على جهود الأجهزة الأمنية بدمياط بقيادة اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط والتى تعمل بكل جد وإخلاص من أجل تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك وفقاً للإجراءات الإحترازية التى أعلنتها المحافظة مؤخرًا لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والعمل على منع أية تجمعات خلال عيد الفطر المبارك، حيث استمرت جهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتطبيق كافة القرارات الخاصة بغلق طريق كورنيش النيل والمتنزهات والحدائق و المحال التجارية ومنع دخول مدينة رأس البر إلا لقاطنيها من محافظة دمياط.