"صحة دمياط": إجمالي عدد الإصابات بكورونا 403 حالة

قال مصدر بمديرية الصحة في دمياط، إن عدد وفيات كورونا منذ ظهور الفيروس وحتى الآن، بلغ 40 حالة وفاة بالمحافظة، بنسبة 95%، وكان أصحابها مصابين بأمراض مزمنة أو ذات خطورة عالية، ويعانون من نزيف أو حوامل وحالتهن خطرة كما حدث في إحدى الحالات أو أعمارهم كبيرة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقا حيث إن الحالات التي ظهرت مؤخرا حالات فردية وجرى رفع الحظر عن بعض المصانع التي كانت قد ظهرت فيها حالات كالغزل والنسيج، الذي أصيب أحد عماله، وتم غلقه لمدة 14 يوما مع وضع المخالطين تحت المراقبة".

وأكد المصدر أن إجمالي الإصابات بالمحافظة بلغ 403 حالة، وسجلت دمياط أمس الأحد 8 إصابات بكوفيد -19 بينهم حالة من الدقهلية.