تضامن دمياط تهنئ أسرة بطل ملحمة البرث الشهيد أحمد العربي بالعيد

زارت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط برئاسة حسام عبد الغفار وكيل الوزارة أسرة البطل الشهيد أحمد العربي حماد، بطل ملحمة كمين البرث، ابن عزبة الباز الزرقا، والذي كان من ضمن رجال البطل الشهيد العقيدأركان حرب أحمد المنسي.

وأناب عبد الغفار رحاب الشبلي عنه في زيارة أسرة البطل الشهيد وتقديم درع المديرية تكريما لذكراه وعيدية تضامن دمياط، ونقلت لهم رسالته وتهنئته لهم بعيد الفطر المبارك .

وتقدم عبد الغفار بخالص شكره وتقديره لكل من شارك في تقديم التهاني لأسرة البطل الشهيد مؤكداً أن محافظة دمياط وأسرة العمل الإجتماعي بها لهما كل الفخر والاعتزاز ببطولة البطل الشهيد فخر شباب دمياط ، وفخر شباب الوطن.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن عدة زيارات لأسر أبطال مصر الشهداء من أبناء محافظة دمياط ؛ لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ، وعرفاناً منا بدور هؤء الأبطال الخالدين في الحفظ على هذا الوطن الغالي.