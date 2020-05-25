"تضامن الدقهلية" يزور دور رعاية الأيتام والمسنين بـ3 مراكز للتهنئة بالعيد

زار المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بالدقهلية، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، دور رعاية الأيتام والمسنين بمراكز "المنصورة وأجا وميت غمر" شملت مؤسسة تربية البنين بالمنصورة ودار التقوى منيه سمنود ودار الأمل لرعاية البنات بميت غمر ودار الولاء لرعاية كبار السن.

قال وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، إنه تابع خلال الزيارة كافه التدابير وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم توزيع الهدايا المالية "العيدية "على الأطفال إضافة الى توزيع الحلويات.

وأضاف أن هذا يأتى تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وفى اطار خطه مديريه التضامن الاجتماعى بالدقهلية بالتعاون مع المحافظة خلال عيد الفطر المبارك وذلك بهدف إضفاء السعادة والسرور في نفوس الأبناء خلال عيد الفطر المبارك،

وثمن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الجهود المتميزة لمديرية التضامن الاجتماعى خاصة فى تعاونها ومؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم المساعدات المالية والعينية للمتضررين من العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية وذلك من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى خلال اليوم الأول لعيد الفطر المبارك زار 9 دور للرعاية بمدينتى "المنصورة وبلقاس" تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وقدم لهم الهدايا المالية والعينية للأيتام والمسنين ونقل لهم تحيات المحافظ ومعايدته لهم جميعا.