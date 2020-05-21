"تضامن الدقهلية": شراء ملابس العيد لدور رعايات الأيام والكبار بـ385 ألف

أعلنت مديرية التضامن بالدقهلية، اليوم، عن شراء ملابس العيد لجميع دور الرعاية بمحافظة الدقهلية بإجمالي مبلغ 385 ألف جينه لعدد 796 من الأبناء في جميع دور الرعاية وأيضا دور رعاية كبار السن.

وبحسب بيان مديرية التضامن، فإن شراء ملابس العيد ضمن خطه ومبادرة وزاره التضامن الاجتماعى لإدخال السعادة والبهجة في نفوس أبناء دور الرعاية الاجتماعية وأيضا الآباء والأمهات بدور المسنين في عيد الفطر المبارك وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

وتقدم المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بالدقهلية بالنيابة عن مجالس إدارات دور الرعاية بأسمى آيات التقدير للوزيرة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على هذه اللمسة الإنسانية الطيبة التي كان لها الأثر الكبير في إطفاء السعادة والبهجة والسرور في نفوس أطفالنا في استقبال عيد الفطر المبارك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا.