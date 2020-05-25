ملك الأردن: لنجعل أزمة كورونا واحدة من محطات كبرى تجاوزناها

طلب العاهل الأردني عبدالله الثاني، في كلمة للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال، من مواطنيه، أن يجعلوا من أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، واحدة من محطات كبرى تجاوزتها المملكة، وحولت أخطارها لعنصر قوة ومنعة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الملك الأردني: "في هذه الأيام المباركة من عيد الفطر السعيد، تحل ذكرى استقلال مملكتنا الحبيبة، ونحن نعيش ظرفا استثنائيا، استدعى أن نغير شكل احتفالنا المعتاد".

ووعد العاهل الأردني مواطنيه بأن القادم أفضل، وقال إن المملكة "أصبحت مسيرتها قصة نجاح، لا تزال تدهش الآخرين".

وأوضح الملك عبدالله الثاني: "لم تكن معركتنا مع كورونا إلا أحد الاختبارات الصعبة التي أظهرت كفاءة الدولة، ومتانة مؤسساتها، وقوة جيشها وأجهزتها الأمنية.. لقد تباعدنا اجتماعيا، لكننا تقاربنا بقلوبنا وأهدافنا، لكي ننجح".

ودعا العاهل الأردني، جميع الأردنين إلى تحمل مسؤولياتهم "وما عهدنا بالأردني إلا الوفاء والانتماء لهذا الوطن، الذي ننعم فيه بالأمن والاستقرار".

وأكد الملك عبدالله الثاني، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة حالت دون تفشي وباء كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن "الأردن تجاوز بكل إصرار أصعب التحديات وآخرها أزمة كورونا".