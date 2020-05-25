من الصيام للكحك والبسكويت.. نصائح تغيير النظام الغذائي خلال عيد الفطر

مع حلول عيد الفطر المبارك، وعودة الجسم تدريجيًا لنظامه الغذائي، يعاني الكثيرون من بعض مشاكل الهضم نتيجة اعتياد الجسم على الصيام.

وفي ذلك الصدد، يوضح الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة الموضعية لـ"الوطن" بعض النصائح لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي خلال العيد:

- تنخفض الشهية بنسبة كبيرة في فترة الصباح نتيجة اعتياد الجسم على الصيام، لذا يفضل في هذه الفترة تناول قطعة من الكحك وقطعتين من البسكويت أو قطعة كحك وقطعة بسكويت وقطعة بيتي فور.

- يفضل عدم الإكثار من تناول الأغذية المصنعة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، مثل الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة والمقرمشات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح.

- تجنب المشروبات الغازية والصودا والعصائر المصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

- إذا كنت من مرضى القلب أو مرضى الكوليسترول المرتفع، يفضل تناول قطعة واحدة فقط من الكحك، وتناول قبلها الأدوية التي تعمل على إذابة الدهون في الجسم مثل تلك التي تحتوي على مادة الأورليستات أو مادة الشيتوزان.

- بالنسبة لمرضى السكر، إذا كانت المريض نسبة السكر بجسمه مستقرة يمكنه تناول قطعة بسكويت فقط ويفضل الابتعاد عن الكحك والبسكويت، أو تناول قطعة من الكحك السادة دون إضافة سكر وذلك بعد مراجعة طبيبه الخاص، وإذا كانت نسبة السكر بجسمه غير مستقرة يفضل عدم تناول أيّ منها إطلاقًا.

- الإكثار من شرب كميات كبيرة من المياه لا تقل عن 3 لتر على مدار اليوم؛ 2 لتر منهم في فترة النهار نظرًا لحلول العيد في طقسٍ حار.

- يفضل تناول البطيخ خلال العيد، إذ يمكنك تناول طبقًا بين وجبة الإفطار والغذاء وطبقًا آخر بين وجبة الغذاء والعشاء حيث يعطي الجسم نسبة ترطيب عالية ويزوده بالأملاح التي يحتاجها.

- لا يعني حلول العيد في فترة حظر أن يجعلك تتوقف عن ممارسة الرياضة والحركة، لذا يفضل ممارسة بعض التمارين المنزلية ما يساعدك في الحفاظ على نسبة الكوليسترول في الجسم، والحفاظ على كفاءة القلب والجهاز العضلي ومستوى ضغط الدم في الجسم.

- خلال فترة العيد يفضل التبكير بتناول وجبة الغداء ما بين الساعة 3 أو 4 عصرًا، وتناول وجبة الإفطار ما بين الساعة 9 إلى 10 صباحًا، واجعل آخر وجبة تتناولها باليوم ما بين الساعة 8 و9 مساء ما يمنحك الإحساس بالطاقة والنشاط.