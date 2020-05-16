إنتاج مطهرات وتجهيز كحك العيد.. أستاذ جامعي يعدد نشاطات "زراعة القاهرة"

نشر الدكتور عمرو مصطفى، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، صورًا من الكحك والبسكويت، من إنتاج وحدة تكنولوجيا الخبز بالكلية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا عليها: "الحمد والشكر لله، منتجات الكلية Agri House، كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، زراعة القاهرة وأفتخر".

وكانت صفحة تُسمى " Agri House"، على موقع "فيس بوك" تابعة لجامعة القاهرة، أصدرت بيانًا في وقت سابق قالت فيه "تتشرف وحدة تكنولوجيا الخبز، كليه الزراعة، جامعه القاهرة، بتهنئة سيادتكم بحلول شهر رمضان الكريم، وتعلن بدء الحجز للكعك والبسكويت، اعتبارا من 26/4، حتى 2/5 الموافق 10 رمضان، على أن يتم دفع 50% من قيمة الحجز، على أن يتم التسليم، اعتبارا من 25 رمضان، وسيتم خصم 10% على الكميات الكبيرة (عشره كيلو من الصنف الواحد)".

لم يتوقف إنتاج كلية الزراعة على الكحك والبسكويت فقط، فقد نشر الاستاذ الجامعي ذاته، بيانًا على صفحته ذكر فيه، أنه بناء على تكليف رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، لتفعيل دور الكلية لخدمة المجتمع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وجه إدارة الكلية، لإنتاج المطهرات التي يمكن أن تستخدم في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بوحدة المطهرات والمنظفات بالكلية.

وتعمل الوحدة، على إنتاج المطهرات والمنظفات من كحول الجيل- وكحول الايثايل 70%- ومطهر عام- وصابون الأيدي بمطهر- ومنظف الأرضيات السائل بمطهر- ومحلول مطهر لرش الأسطح والأرضيات بديل الكلور- وأيضا محلول مطهر لكابينة التعقيم، التي تم مراجعة تركيبها الكيميائي، كل هذه المطهرات بشكل دقيق، طبقا للمعاير المصرية القياسية.

ويتم إجراء اختبار جودة وكفاءة المنتج قبل الاستخدام، بمعامل الميكروبيولوجي التابع لمجمع المعامل البحثية بالكلية، الذي يعد صرحا في مجال المعامل المركزية، والمجهز بأحدث الأجهزة العلمية والحاصل على شهادة الأيزو العالمية 17025 من الهيئة الوطنية للاعتماد، كما يتم مراقبة جودة مختلف المنتجات، باستخدام مختلف التركيزات على 7 أنواع من البكتريا المرضية، وذلك لضمان فاعلية المنتجات.