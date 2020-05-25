سقوط شجرتين وعمودي كهرباء بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، سقوط شجرتين على عامودي نقل تيار كهربي دون خسائر بشرية.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بقوة من رجال إدارة الحماية المدنية والمرور بقيادة العقيد أحمد شريف وكيل إدارة المرور بالمحافظة، لتأمين منطقة سقوط الأشجار والدفع بمعدات الحماية المدينة لرفع آثار انهيار الأشجار بالتعاون مع رئاسة مركز الخارجة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، إنه جري الدفع بسيارات ومعدات لرفع آثار انهيار الأشجار بمنطقة البساتين وبمنطقة " باتا"، حيث سقطت هذه الأشجار على أعمدة نقل تيار كهربي جهد منخفض مما تسبب في ميول هذه الاعمدة.

وأضاف الطماوي، أن سبب سقوط الأشجار هو تعرضها اليومين الماضيين لمواجهة من الرياح القوية تسببت في سقوطها اليوم خاصة وأنها أشجار دوم، كما جري الدفع بأطقم الصيانة والإصلاح لإعادة إقامة الاعمدة الكهربائية بالتعاون مع هندسة الكهرباء.

وكانت محافظة الوادي الجديد، قد تعرضت على مدار الثلاثة أيام الماضية، لموجة من الطقس السيء تمثلت في عواصف ترابية مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة مع عواصف رعد وبرق.