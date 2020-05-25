الإمارات: فحوصات كورونا تخطت حاجز المليوني فحص

أعلنت السلطات الإماراتية، تخطي فحوصات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حاجز المليوني فحص، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وأكدت السلطات الإماراتية، أن 41202 فحص جديد تكشف عن 822 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حالياً وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 30307، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت السلطات، أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 15657 حالة بعد تسجيل 601 حالة شفاء جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية.

وتابعت السلطات الإماراتية قائلة، إن 3 أشخاص من جنسيات مختلفة توفوا نتيجة مضاعفات الإصابة بمرض كوفيد - 19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات 248 شخصا.

واشارت السلطات، إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 14402 حالة من جنسيات مختلفة.