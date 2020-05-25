كورونا في الخليج: الإمارات تقترب من 30 ألف إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.466.689، فيما وصل إجمالي الوفيات 345.600، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.288.637، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.

ويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا نايف الحجرف، يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الإمارات الى 29485

وأعلنت الإمارات، أمس الأحد، ارتفاع الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا المستجد، إلى 245 وفاة بالإضافة إلى زيادة عدد الإصابات بالوباء إلى 29485.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحفي إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19 بالإضافة إلى 781 إصابة جديدة.

وأضافت الصحة الإماراتية، أن حالة الوفاة بسبب تداعيات الإصابة بكورونا المستجد ومعانات المتوفى من أمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، انه تم شفاء 561 حالة جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء الاجمالي الى 15056 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية، إلى أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مضيفة أن حالة جميع الإصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى 7770 حالة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 513 حالة جديدة مصابة بكورونا المستجد ليرتفع الاجمالي الى 7770 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أن 179 حالات لمواطنين عمانيين و334 حالة لوافدين.

وأشارت الصحة العمانية، إلى أن 1933 حالة من الـ7770 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 36 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم تسجيل 2399 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 72560 إصابة، منهم 34% من السعوديين و66% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 372 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2284 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 43520 حالة.

وأوضح العالي، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 11 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 390 متوفىً.

وأكد العالي أن منع التجول وسيلة، والأداة الفاعلة لتحقيق انخفاض أعداد الإصابات هي الالتزام الفردي والسلوكي كأفراد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 291 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما تماثل 116 حالة أخرى للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"..

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 188 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 103 حالات لمخالطين لمصابين.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 4581 حتى الان بعد تسجيل 116 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت الوزارة البحرينية، ان عدد "الحالات القائمة" بلغ 4499 منها 4491 "مستقرة" و 8 تحت العناية

تسجيل 1501 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في قطر

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، اليوم، تسجيل 1501 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد وتعافي 657 من المصابين بكوفيد 19 وذلك خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء 9170 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الوباء.

وسجلت الوزارة خلال 24 ساعة الماضية، إدخال 24 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 188 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضحت الصحة القطرية في بيان، أن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة بمناطق مختلفة.

وفي الكويت، أعلنت السلطات، أمس، تسجيل 838 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21302 حالة.

ارتفاع حالات الشفاء من الوباء في الكويت إلى 6117 حالة

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح عدد حالات الوفاة المسجلة نتيجة المرض 156 حالة

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 370 حالة من المصابين ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6117 حالة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الاصابة الـ838 السابقة تضمنت 134 حالات لمواطنين كويتيين و260 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و125 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و86 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأشار السند، فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 177 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكوفيد 19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15029 حالة.

وأوضح السند، أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 271089 فحص.