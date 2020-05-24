الإمارات تسجل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 812 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 28,704 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت - بوفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 244 شخصًا.

وكشفت الوزارة عن شفاء 697 حالة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14 ألف و495 حالة.