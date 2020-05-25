نائب مدير "عزل أبوخليفة": رجاء الجداوي تتلقى نفس عناية المرضى العاديين

قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى العزل بأبوخليفة في الإسماعيلية، إن جميع الغرف التى يتلقى فيها مرضى فيروس كورونا المستجد العلاج ممتازة وتدخل فى نطاق غرف الـ"Vip"، ومجهزة بأحدث التجهيزات.

وأضاف أنه لا توجد غرف مميزة وغرف عادية، مؤكدا أن الفنانة رجاء الجداوي تعالج في إحدى هذه الغرف دون تمييز بينها وبين أي مريض آخر.

وتابع أن الجداوي تتلقى نفس العلاج والعناية التي يلقاها أي مريض ولا يوجد تفرقة بين مريض شخصية عامة وآخر عادي.

وذكر نائب مدير المستشفى في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، "نحن نخدم المرضى بكل ما أوتينا من قوة، نخدم المرضى لأن هذا هو واجبنا الذي سنحاسب عليه أمام الله، والله نكاد نكون لا ننام ولا نرى أُسرنا ويكون هذا هو المقابل؟ وبفضل الله جميع غرف المستشفى مميزة وأسالوا المعافين والمعزولين، مطالبا الجهات المعنية بمحاسبة مروجى الإشاعات من كذب وتشويه وتزييف الحقائق".