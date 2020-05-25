متحدث الجيش الليبي عن استهداف "تراغن": عبوة ناسفة وليست عملية عسكرية

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن التنظيم الإرهابي "داعش"، تعود على تنفيذ ضربات انتقامية بعد كل عملية ناجحة للقوات المسلحة ضده.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة "الحدث": "ما حدث في منطقة تراغن جنوب مدينة سبها، ليس هجوما أو عملية عسكرية، ولكن وضع عبوات ناسفة على طريق إحدى الوحدات العسكرية، أدى إلى انفجار لغم في عربة عسكرية ولا خسائر بشرية تذكر"

وتابع، أن داعش يحاول إثبات وجوده والانتقام، وإثبات أنه مسيطر ولديه مساحة من التحرك في الجنوب الغربي: "كننا نتحرك ونتابع ونطارد هذه العناصر، وبعد الهجوم مشطنا المنطقة وأخرجنا عبوة أخرى، وهي مصنوعة على طريقة داعش، بطريقة المسطرة والدائرة الكهربائية ومزروعة على أجناب الطرق".