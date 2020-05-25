إصابة موظف في وكالة أنباء الشرق الأوسط بفيرس كورونا

أعلن الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهور حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا بالوكالة، وهو موظف يعمل بالمخازن، مضيفا أنه جرى التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وتحويله للمستشفى المختص.

وأضاف حسن فى تصريحات للصحفيين، أنه جرى إبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة، وتعقيم الدور الذى يعمل به الزميل، وإغلاق القسم الذى كان يعمل به، وإحالة زميلين كانا فقط فى الدور السادس، لتوقيع الكشف الطبي، ومنعهما من دخول المؤسسة لمدة أسبوعين، لافتا إلى أنه يتم تعقيم مبنى الوكالة بصورة دورية، مع توافر أجهزة التطهير فى كل أدوار الوكالة، إلى جانب قياس درجات الحرارة، لكن من يدخل من باب المؤسسة.

ولفت على حسن، إلى أنه يتابع حالة الزميل الذى هو فى العزل الصحي، ويتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه عقب ظهور وباء كورونا، تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمؤسسة، تضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، واللجنة النقابية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لهذا الشأن، إلى جانب تخفيض أعداد العاملين المترددين على المؤسسة يوميا، والسماح للزميلات بالعمل من المنازل.