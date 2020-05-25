وفاة موظف بطاقم التنفيذ الإداري في جريدة الوفد.. وإجراءات لـ"الصحفيين"

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، إنه توفي اليوم، أيمن عبدالحميد، موظف بطاقم التنفيذ الإداري في جريدة الوفد، وكان يعمل "تايبست".

وأشار عبد المجيد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن الراحل شعر بأعراض مفاجئة أمس، وأن الزملاء بجريدة الوفد، تواصلوا معه لكنه توفي اليوم، وتبين أن سبب الوفاة التهابات شديدة، وتآكل في الرئة.

وقال عبدالمجيد، "تواصلت مع رئيس تحرير الوفد، وتم الاتفاق على تطهير المكان بشكل كامل، وعزل كل المخالطين منزليا، فضلا عن تخفيف طاقة العمل بشكل كامل، والتعامل من خارج الجريدة، واتخاذ اجراءات فورية لأي زميل يظهر عنده أي أعراض".