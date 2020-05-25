أحمد المسماري: سحقنا الإرهابيين في ترهونة..وأردوغان سيندم على دعمه لهم

فند اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، مزاعم الجماعات الإرهابية بشأن التقدم في ترهونة.

وقال المسماري خلال حواره عبر شاشة "الحدث": "حاولوا الهجوم على ترهونة حوالي 4 مرات متتالية، وكان آخرها يوم الجمعة الماضي، ولكن تم سحقهم على تخوم ترهونة الشمالية والشمالية الشرقية ولا يوجد أي تقدم للميليشيات هناك".

وأضاف: "التقدم إعلامي وعلى فيسبوك وفي وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الأرض لا يوجد أي تفوق ولا يستطيعون الصمود أمام القوات المسلحة، وهم يعرفون ذلك".

وأردف، أن الصفحات التابعة لهذه الجماعات الإرهابية بدأت تشكك في الدعم التركي لها، والمجموعات السورية، وأنها مجموعات فاشلة ولو كانت ناجحة لكانت موجودة في دمشق، مشيرًا إلى أن كل ذلك حدث بعد ضربة "اليرموك".

وحول استمرار الدعم التركي للإرهاب، قال المسماري: "هذا الشيء متواصل حتى الساعة، ونحن اليوم وأمس راقبنا هبوط 4 طائرات شحن عسكري لنقل المعدات والأسلحة والذخائر، ورصدنا طائرات مدنية تابعة للخطوط الليبية وشركات نقل جوي ليبية تنقل إلى مطار مصراتة في أعداد كبيرة، بواقع طائرات".

وأوضح، أن هناك أخبارا تتحدث عن تحرك بارجة تركية شرق مدينة مصراتة قبالة سواحل الهيشة: "هذا التواجد سينكسر في الأيام القادمة بفضل تحول القوات المسلحة إلى مرحلة أخرى، سيندم أدروغان على إرسال قواته إلى ليبيا".