مالي: 29 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 1059 حالة

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم، تسجيل 29 حالة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية - أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا، تعافى منهم 604 أشخاص، وتوفى 67.

وكانت الحكومة المالية، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، رفع حظر التجوال في البلاد، الذي فرض بنهاية شهر مارس الماضي، وجعلت وضع الكمامة الواقية إجباريا في الأماكن العامة، من أجل كبح وباء كورونا المستجد.

وحذر رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي، في كلمة له عبر التلفزيون، من أن الفيروس موجود تقريبًا في كل مناطق البلاد الإدارية، موضحًا أن منطقة العاصمة باماكو باتت مركز الوباء.

وأضاف رئيس الوزراء المالي، أن حدود البلاد ستبقى مغلقة.