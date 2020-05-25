العثور على جثة غريق بترعة أسيوط

عثر الأهال على جثة شخص غريقا طافية على المياه بترعة المراسى بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط وجرى انتشال الجثة من المياه بمعرفة الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط اخطار من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بالعثور على جثة طافية على المياه بترعة ألمراسى بقرية موشا دائرة المركز.

وعلى الفور أنتقل فريق من مباحث المركز والإنقاذ النهرى والإسعاف و بالمعاينة والفحص تبين أن الجثة للمواطن "محمد عبدالفتاح حسن ابراهيم" ٥٨ سنة ولا توجد شبهه جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الإيمان العام وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.