محافظ الشرقية: حجم الإصابات بكورونا في المحافظة لا يتعدى 4.5%

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن حجم الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، ليس بالكبير كما يعتقد البعض، مضيفا: "مازالت الشرقية من المحافظات المعقولة، ولم تتخطى الخطوط الحمراء.. وحجم الإصابات لا يتعدى الـ4.5 من حجم الإصابات على مستوى الجمهورية".

وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تتبع الإجراءات الطبية المعمول بها، وهناك تضافر بين كل الجهات من أجل حماية صحة المواطنين، متابعا: "لكن مازالت المشكلة التى تواجهنا هى وعى المواطنين فى الأسواق.. عندما فتح الدنيا بعض الشئ فى رمضان، ارتفعت الإصابات فى مصر، بسبب عدم وعى الناس فى الأسواق".

وفي سياق آخر ولفت "غراب"، إلى أن المحافظة بها 8 آلاف مصنع، يأتى إليهم قرابة نصف مليون عامل يوميا، قرابة نصفهم من الشرقية، والباقون من محافظات القاهرة والغربية والإسماعيلية، مؤكدا: "وعليه فإن المنطقة الصناعية بالمحافظة، تحتاج إلى صرامة بعض الشيء فى تطبيق الإجراءات الطبية، للسيطرة على الأمور".