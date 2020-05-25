"الإبراشي": أعداء الوطن أزعجهم تماسك مصر فى ظل جائحة كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن السبب وراء الهجوم على مصر، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، هو تماسكها فى مواجهة الجائحة، في ظل إنهيار أنظمة طبية عالمية، موضحاَ أن معدلات الإصابة بمصر، مازالت في منطقة الاحتواء، وهو ما تسبب فى إزعاج أعداء الوطن، الذين يتآمرون ويبثون الشائعات وترويج الأكاذيب حول الدولة المصرية.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر قوية ومتماسكة، سواء فى مواجهة الجماعات الإرهابية، أو القوى الإقليمية التى تريد النيل من أمن واستقرار الوطن، متابعا: "بعدما فشلت مخططاتهم الإرهابية وإنهاكهم للاقتصاد الوطني، راحوا يروجون الشائعات حول الإصابات بفيروس كورونا، متابعا: "لكن المجتمع الآن أصبح أكثر تماسكا خلف دولته".

وأكد "الإبراشى"، أن مصر الآن، تحتل المركز التاسع عالميا فى قائمة الدول المشاركة فى أبحاث فيروس كورونا، بواقع 21 بحثاً، مضيفا: "بهذا تكون مصر الدولة العربية والأفريقية الأولى فى هذه القائمة".