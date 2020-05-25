لأول مرة.. مستشفى العزل بأسوان تشهد أكبر نسبة شفاء من كورونا

شهد مستشفى الحجر الصحي في أسوان، اليوم الإثنين، لأول مرة أكبر نسبة تعافي لمصابى كورونا داخل الحجر الصحى بأسوان حتى الآن، بعد أن حققت أعداد المتعافين اليوم 24 حالة، وهو أكبر عدد يومي لمتعافين من كورونا منذ إعلان الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهر مارس الماضي.

وسجل مستشفى أسوان التخصصى "الحجر الصحى"، خروج 13 حالة، وهم: "عبده.ت.ج، وعبد المسيح.ك.ب، وصفيه.م.ع، وأشرف.ع.ح، وشامية.غ.ع، وفاكهة.ع.ا، وسهير.ف.ح، ويحيى.ع.س، وسعدية.م.ح، وسعاد.م.ع، ومحمد.ع.د، وزينب.ع.خ، وعايده.غ.ق،

بينما سجلت المدينة الشبابية "العزل" بأسوان، خروج 11 حالة وهم: "باخوم.م.و، ومحمد.ب.ا، ومنى.ش.ح، وإسلام.ج.م، وحسام.ح.ع، وأحمد.ا.ع، وهبة.ل.م، وأحمد.ع.ص، والحسينى.ع.م، وعبد الرحمن.ا.م، ونجاح.ع.ح".

وكان مستشفى الحجر الصحى بأسوان، شهد أمس الأحد، شفاء 9 حالات جديدة فى أول أيام عيد الفطر المبارك، من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية بأسوان.