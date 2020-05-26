مصطفى شوقي: "ملطشة القلوب" أنهت معاناة 20 عاما.. وفهمت رسالة الفن مؤخرا

أكد الفنان مصطفى شوقي، أن الفن يلعب دورا كبيرا في الترفية عن المواطنين وتوجيههم فى أمور كثيرة، موضحا أنه كان يسمع قديما، أن الفن رسالة، لكن لم يتفهم ذلك إلا مؤخرا، "زمان كنت بسمع كلمة أن الفن رسالة، لكن مؤخراً تفهمت ذلك.. الحياة لابد أن تسير ولا يمكن أن نظل مستخبين كتير.. وإن شاء الله اللى جى حلو".

وأضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يشعر بالإنزعاج تجاه معرفة الجمهور له، من خلال أغنية "ملطشة القلوب"، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى، من عليه بعد هذه الأغنية.

وتابع: "بعد صبر طويل عوضنى ربنا بأغنية ملطشة القلوب اللى كانت بداية لمرحلة جديدة، وانتهاء لمرحلة معاناة استمرت 20 عاماَ".