أطباء البحيرة: تخصيص 23 سرير بـ"صدر دمنهور" لصالح الأطباء المصابين بكورونا

أعلنت نقابة الأطباء بالبحيرة، تخصيص 23 سريرًا بمستشفى صدر دمنهور، لأعضاء الفريق الطبي، تحسبا لإصابة أى أحد منهم، خلال مواجهتهم جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة.

وأوضحت النقابة فى بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك، أمس الاثنين، انعقاد مجلس إدارة النقابة الدائم، لما فيه صالح الأطباء، لافتا إلى أن المجلس سينعقد اليوم الثلاثاء، في تمام الثانية عشر ظهرا، لبحث الوضع الراهن، وطرح الحلول الممكنة للتعامل مع الأزمة الراهنة.

ورحبت النقابة، بجميع اقتراحات الأطباء لمناقشتها في الاجتماع، مشددة على الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحي، اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب العدوى، وأيضا الإبلاغ السريع فور إصابة أحد الأطباء، وذلك ليتسنى للمجلس سرعة التصرف فورا لدعمه ومساندته.