بعد مشاركتها في "عمر ودياب".. نهال عنبر: "هبطل دراما وهكمل كوميدي"

تحدثت الفنانة نهال عنبر، عن دورها في مسلسل "عمر ودياب"، قائلة أنها أدت دور أم "شايفة نفسها وبخيلة على الكل ماعدا نفسها وبتحب المشاكل"، لافتة إلى أن الدور مختلف عما قدمته قبل ذلك، "قعدت أضحك وأنا بقرأ الورق، أنا بقالي كتير معملتش كوميدي".

وأضافت خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، "مصطفى خاطر وعلي ربيع كانوا بيضحكوني طول الوقت، حتى لما كنت بمر بظروف صعبة شوية، كانوا بيضحكوني ويفرفشوني وأنسى، وهما دمهم خفيف دايما وتلقائيين وولاد بلد جدعان، وقلبهم أبيض زي الفل، وحسيت انهم أولادي".

وتابعت: "كذا مرة نوقف تصوير عشان مصطفى أو علي بيضحكونا، وبيطلعوا بإفيهات فجائية، كل واحد عامل دوره حلو، وكل المشاهد دمها خفيف، وكلنا كنا أسرة واحدة، أنا هبطل دراما، وهكمل في الكوميدي خلاص".

مسلسل "عمر ودياب"، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.