الحلقة 22 من مسلسل عمر ودياب الثنائي يضغط على نهال عنبر لتسوية معاشها

تبدأ أحداث الحلقة 22 من مسلسل عمر ودياب، بالثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر، وهما يحاولان الاستقالة من حراسة الفنانة ويزو، التي تظهر في المسلسل بدور راقصة معتزلة، لكنها ترفض، وتعدهم أن تدفع كل الأقساط عنهما حال تأمين عيد ميلادها.

وتحضر ويزو عقد قران شقيقة مصطفى خاطر، ومن ثم تكون في حفل عيد مولدها، ويهاجمهم خطيبها الذي يحاول قتلها، وهم يحاولون الهرب فيفشلون.

ويضغط الثنائي على نهال عنبر، التي تؤدي دور والدة مصطفى خاطر، لتسوية معاشها للحصول على أموال المعاش، فترفض فيضغطون على الفنان محمد محمود ويوافق بالفعل.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.