دولة أوروبية تعلن عودة الحياة لطبيعتها: فتحت المقاهي والمطاعم

أعلن رئيس الوزراء في لوكسمبورج، أنَّ دولته ستخفف القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا، في إشارة جديدة على توجه دولي لإعادة فتح الاقتصاد رغم أزمة وباء كورونا.

السماح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها مع إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية في ظل شروط صحية صارمة

وسيُسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها، فيما سيمكن أيضا إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية، لكن في ظل شروط صحية صارمة في لوكسمبورج، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".

ورحب الأمين العام لاتحاد الفنادق والمطاعم فرانسوا كويب بالقرار، ووعدت الحكومة بمنح كل مواطن يزيد عمره على 16 عامًا قسيمة شرائية بقيمة 50 يورو لإنفاقها في فنادق البلاد، وذلك بهدف بث الروح في القطاع الفندقي.

قسائم مماثلة لـ200 ألف عامل يعبرون الحدود للعمل في البلاد

كما ستمنح الحكومة قسائم مماثلة لـ200 ألف عامل يعبرون الحدود من بلجيكا وفرنسا وألمانيا للعمل في لوكسمبورج.

وكانت السلطات في لوكسمبورج، أغلقت المحال التجارية في 18 مارس للحد من تفشي الوباء قدر المستطاع.